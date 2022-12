Camille Bertault : «Gainsbourg + jazz + big band, c’est tout ce que j’aime»

Le Brussels Jazz Orchestra, c’est un des meilleurs big bands du monde. Ce n’est pas moi qui le dis, mais bien des pointures comme Joe Lovano, David Linx ou Kenny Werner. Créée en 1993, la bande à Frank Vaganée, saxophoniste et directeur artistiques – seize musiciens –, fait le plein de félicitations, de réputation et de succès à chaque album et à chaque concert.

Camille Bertault, à 36 ans, est devenue une valeur sûre de la chanson jazz avec sa voix mutine, sensuelle et rieuse. Après quatre albums et des invitations sur les disques de Kyle Eastwood, Magnus Lindgren ou Leo Sidran, elle ne cesse de tourner. En Europe et en Amérique du Sud.