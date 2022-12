Rachid Madrane remplace Jean-Claude Marcourt à la présidence des assemblées des régions d’Europe

Le mandat de président court jusqu’au 31 décembre 2023. Exercé à titre bénévole, il peut être renouvelé un an.

Le président du parlement bruxellois, Rachid Madrane, a été élu mardi matin président de la Conférence des assemblées législatives des régions d’Europe (CALRE), lors de l’Assemblée générale de celle-ci. M. Madrane succède à Jean-Claude Marcourt qui a annoncé son retrait après sa démission de la présidence du parlement wallon. Le mandat de président court jusqu’au 31 décembre 2023. Exercé à titre bénévole, il peut être renouvelé un an.

La CALRE s’est donnée pour mission de consolider le principe de subsidiarité au sein de l’Union Européenne, d’y approfondir les principes démocratiques et participatifs, de défendre les valeurs et principes de la démocratie régionale et de renforcer les liens entre les assemblées législatives régionales. Elle réunit 72 présidents d’assemblées des régions d’Europe.

« C’est un véritable honneur »

Avec la désignation de Rachid Madrane, qui participait jusqu’ici aux travaux de la CALRE en tant que président du Parlement bruxellois, la présidence reste attribuée à une assemblée régionale belge, qui plus est localisée à Bruxelles. Selon M. Madrane, cela constitue sans aucun doute une opportunité de renforcer encore les synergies et les liens étroits que peut entretenir la CALRE avec les institutions européennes.