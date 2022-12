Corruption au Parlement européen: l’inquiétude des ONG des droits humains

Les ONG de défense des droits humains tirent la sonnette d’alarme. Dans une lettre ouverte, une soixantaine d’organisations expriment leurs « plus grandes inquiétudes concernant les récents débats et propositions visant à geler toutes les activités de la sous-commission des droits de l’homme du Parlement européen (DROI) et à arrêter toutes les résolutions d’urgence ». Le Réseau pour les droits humains et la démocratie, dont font partie la Fédération internationale pour les droits humains, Amnesty international, le Centre international pour la justice transitionnelle, Reporters sans frontières ou encore Oxfam, craint en somme qu’on ne jette le bébé avec l’eau du bain.