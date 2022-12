Le tunnel sous la Manche vient en aide à la sécurité du rail belge (vidéo)

Une clôture intelligente qui signale chaque passage aux caméras et services de sécurité, un réseau infrarouge qui analyse chaque entrée et sortie de la jonction Nord-Midi : Infrabel poursuit sa lutte anti-intrusion sur le domaine ferroviaire.

C’est un système tout droit sorti des outils de protection du tunnel sous la Manche : Infrabel s’équipe d’une technologie « anti-intrusion » pour ses propres tunnels, du moins les quatre plus importants. Une intrusion dans la jonction Nord-Midi, qui sert actuellement de test au nouveau système, c’est potentiellement entre 5.000 et 10.000 minutes de retard qui s’accumulent sur le réseau puisque la jonction est le point de passage le plus utilisé en Belgique (plus de 1.200 trains par jour) et que le réseau en étoile est centré sur la capitale. Ces cinq dernières années, en moyenne, Infrabel a détecté 18 intrusions par an pour la jonction Nord-Midi.