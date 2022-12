Cinq chefs présentent au «Soir» leurs plats pour les fêtes: le premier plat de Pierre-Jean Antoine

A la tête de San Sablon depuis un an, Pierre-Jean Antoine aime s’enrichir des rencontres et des cultures pour présenter une cuisine en phase avec l’air du temps. Aussi pendant le temps des fêtes.

Un dynamisme à toute épreuve, une cuisine intuitive, en phase avec l’air du temps : à 27 ans, l’Arlonais Pierre-Jean Antoine est un des talents prometteurs de la gastronomie belge. Une gastronomie amenée à évoluer, aussi à l’heure des fêtes.

Si vous deviez vous présenter en quelques mots, que diriez-vous ?

Je pense que je suis un jeune chef qui aime découvrir, voyager, aller à la rencontre des gens pour m’enrichir. Je suis originaire d’Arlon mais j’ai pas mal bougé, notamment en France et dans d’autres pays d’Europe. A la fois pour apprendre d’autres chefs et pour découvrir les cultures. Voir ce qu’il se fait ailleurs, découvrir les écosystèmes. J’aime par exemple beaucoup l’Italie et sa cuisine.