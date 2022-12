Nous ne pouvons rester silencieux face à la détresse d’Olivier Vandecasteele

Olivier Vandecasteele, citoyen européen de nationalité belge, opérateur humanitaire travaillant en Iran, vient d’y être condamné à 28 ans de prison au terme d’un procès arbitraire. Lettre ouverte aux autorités politiques et judiciaires de la République Islamique d’Iran, ainsi qu’aux gouvernements belges et français, et, plus généralement, européens.

Davantage : profitant de cette lettre ouverte aux autorités politiques et judiciaires de la République Islamique d’Iran, mais nous associant également là à la récente pétition lancée à ce même et douloureux sujet par Amnesty International, nous demandons aux gouvernements de Belgique aussi bien que de France, patrie des Droits de l’Homme et berceau des Lumières, comme, plus généralement encore, aux instances dirigeantes de l’Union européenne, attachée à la défense des principes démocratiques, de mettre tout en œuvre pour faire libérer de cet enfer carcéral Olivier Vandecasteele. À lire aussi Olivier Vandecasteele, au beau milieu d’une histoire plus grande que lui