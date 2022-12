Après les perturbations à Bruxelles, une grève du zèle à prévoir à Zaventem et Charleroi

À lire aussi Les syndicats de police lancent un «mois sans PV» pour protester

Jeudi, d’abord, est prévu qu’une vague de contrôles routiers ait lieu dans plusieurs provinces du pays, visiblement en collaboration avec les zones de police. « Dans les plans zonaux, il est prévu que de telles opérations doivent être menées », assure Vincent Gilles. « Et, quelque part, ça arrange bien certains chefs de corps que cela se fasse maintenant. » A ce stade, les syndicats ne communiquent pas le détail des zones géographiques dans lesquelles ces contrôles devraient avoir lieu, mais le SLFP prétend que plusieurs zones bruxelloises joueront le jeu.

« Le personnel administratif a été oublié »

Vendredi, ce sera au tour des aéroports d’être utilisés comme outil de mobilisation. Les deux syndicats interrogés confirment cette fois que la menace de grève du zèle dans certains aéroports, déjà évoquée par la DH et L’Avenir il y a une dizaine de jours, sera bel et bien mise à exécution. « Ce sera Gosselies et Zaventem », poursuit Vincent Gilles. « Ce sera notre dernier coup de feu ici avant la période des confiseurs. Mais s’il le faut on reprendra après la période des confiseurs. » Ces actions, qui viseront à ralentir le flux des passagers se rendant aux points de contrôle de ces deux aéroports, devraient se tenir une bonne partie de la journée « et le matin certainement, avec les départs Ryanair à Gosselies », embraie Eddy Quaino.