Brian Riemer avant sa première avec Anderlecht à Genk: «Tout ne sera pas parfait mercredi soir»

L’Argentine ayant décroché sa troisième étoile, les clubs peuvent reprendre leur saison. Pour Anderlecht, ce sera ce mercredi soir du côté du Racing Genk en huitièmes de finale de Coupe de Belgique. Et surtout le baptême du feu de Brian Riemer, successeur de Felice Mazzù chez les Mauves. « Je suis très excité par ce match », reconnaît-il avec le sourire. « Pour moi, ce sera forcément un match spécial. Le premier comme coach principal. »

La tâche ne sera pas simple puisque le Sporting se déplace au Racing Genk, auteur d’un parcours presque sans faute depuis le début de la saison. « Ils sont invaincus depuis vingt rencontres », rappelle Riemer. « C’est la meilleure équipe du moment en Belgique et la pression est sur eux. C’est une belle opportunité pour les joueurs et pour moi. On va pouvoir voir où on en est après mes deux premières semaines à Anderlecht. Les entraînements et les matchs amicaux ont été bons. On verra maintenant contre Genk où on en est. Après, on n’est pas des magiciens. Tout ne sera pas parfait mercredi soir. Il faut que les joueurs comprennent et appliquent les nouvelles directives. On veut construire quelque chose et cela prendra du temps. Tout commence par ce match à Genk où on veut gagner et se qualifier pour le prochain tour. »