Top 10 des plus grands succès de Noël

1. Bing Crosby, White Christmas (1942) – 50 millions d’exemplaires vendus.

2. Bing Crosby, Silent Night (1935) – 30 millions.

3. Tino Rossi, Petit Papa Noël (1946) – 30 millions.

4. Brenda Lee, Rockin’ Around The Christmas Tree (1958) – 25 millions.

5. Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You (1994) – 23 millions.

6. Band Aid, Do They Know It’s Christmas ? (1984) – 13 millions.

7. Gene Autry, Rudolf The Red-Nosed Reindeer (1949) – 12 millions.