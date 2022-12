Le bien à la loupe, dans le Hainaut: une maison du XVIIIe siècle à partir de 499.000 euros

Cette grande maison construite en 1733 invite à un véritable voyage dans le temps. Elle a en effet pour environnement immédiat le cœur historique de la ville – dont le célèbre parc d’Enghien – et son intérieur renferme de nombreux éléments d’époque. Quelques modernisations seront à prévoir, mais le bien est soigné et offre de multiples opportunités. Il est par exemple possible d’y combiner une vie de famille et une profession libérale grâce à ses trois niveaux (plus caves) et ses spacieuses pièces, dont beaucoup ne manquent pas de caractère.

1

Situation

Cette maison est située en plein cœur d’Enghien, au sein de sa place principale. Elle est bordée par un cadre historique comprenant, d’un côté, l’église Saint-Nicolas de Myre et, de l’autre, le parc d’Enghien et ses 180 hectares de verdure agrémentés d’édifices anciens. Cette situation en plein centre vaut aussi à la maison d’être proche des facilités : plusieurs commerces, restaurants, écoles et services sont accessibles en quelques minutes à pied. La gare d’Enghien se trouve à 800 mètres et la place sur laquelle est implantée l’habitation héberge un arrêt de bus. En voiture, il faut compter 5 minutes à peine pour rejoindre l’autoroute E429.

2

Etat général

Les origines de cette maison remontent à 1733 et il est très probable qu’elle ait appartenu à des notables proches de la famille d’Arenberg (à qui l’on doit le parc d’Enghien). Le bien a été restauré en profondeur dans les années 1980 et est aujourd’hui équipé de châssis en double vitrage, d’une chaudière au mazout (années 1990), de systèmes d’alarme et de parlophonie, etc. L’ensemble est bien entretenu, mais l’installation électrique devra être revue et des modernisations seront idéalement à prévoir, par exemple au niveau énergétique. La salle de bain et la cuisine pourraient elles aussi bénéficier de rafraîchissements, et il reste possible d’installer une salle d’eau supplémentaire ou d’aménager une partie du grenier. Outre son volume, la maison se distingue par son caractère et ses nombreux éléments d’époque, comme ses cheminées, ses hauts plafonds, ses portes et parquets anciens, etc.

3

Disposition

La maison renferme un volume insoupçonné au vu de sa largeur de façade. Elle s’étend en effet bien au-delà de la rue, jusqu’à un jardinet autour duquel elle forme un L. A l’avant du rez-de-chaussée, la porte d’entrée donne accès à un hall et à une enfilade de deux pièces pouvant faire office de bureaux ou de séjour. En s’enfonçant dans la maison, on découvre une cage d’escalier magistrale, servant de transition vers la partie arrière composée d’une pièce supplémentaire et d’une grande cuisine, avec un second escalier. Le premier étage accueille une salle de bain et cinq pièces permettant diverses affectations : certaines peuvent servir de chambres, alors que le remarquable espace de 34 m2 donnant sur la place ferait une pièce de vie ou de réception idéale. Au dernier étage, on retrouve deux grandes chambres (39 et 22,5 m2) et un étonnant grenier sur plusieurs niveaux. La maison comporte aussi trois caves.

4

Prix

Les acquéreurs intéressés par ce bien historique peuvent déposer une offre à partir de 499.000 euros. L’édifice est soigné, toutefois il faudra idéalement prévoir quelques modernisations. L’agencement de la maison se prête très bien à une activité de type profession libérale.

Surface habitable : 330 m2

Chambres : 4-5

Salles d’eau : 1

WC : 2

Cave : oui

Jardin : oui (+/- 3 ares)

Etat : habitable

Garage : non

PEB : F