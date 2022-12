Caroline Shaw, IGiardini

Née en août 1982 à Greenville, Caroline Shaw est l’une des compositrices incontournables de la scène musicale contemporaine. Saluée notamment par un prix Pulitzer de musique en 2013 (pour sa grandiose Partita for 8 voices). Une personnalité qui expérimente sans jamais oublier l’aspect humain de la musique. Une émotion. Une sensibilité. Comme elle le démontre une fois encore à travers The Wheel, un album de musique de chambre superbement incarné par l’ensemble I Giardini.

Sur des chemins aux apparences classiques, la compositrice américaine dévoile de nouvelles couleurs, de nouvelles perspectives. Et on plonge avec elle dans un univers aussi riche que passionnant. À l’image de la simplicité des accords qui ouvrent Thousandth Oranges avant de fleurir dans une richesse créative enthousiasmante. Ou de The Wheel, pièce pour piano et violoncelle au cœur de cet enregistrement, que la compositrice compare à « la sensation de marcher seul à travers une ville la nuit ». Un voyage à travers les genres, les époques, les émotions, qui démontre que la musique est diablement vivante !