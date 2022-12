France: Zemmour débouté par la Cour européenne des droits de l’homme

Si l’ancien candidat d’extrême droite à la présidentielle française espérait gagner à sa cause une justice qu’il n’a jamais cessé de décrier, c’est raté. La Cour européenne des droits de l’homme a débouté ce mardi Eric Zemmour du recours qu’il avait introduit à la suite d’une condamnation pour provocation à la discrimination envers la communauté musulmane. La saillie datait de septembre 2016. Dans l’émission C à vous, sur France 5, il avait prétendu qu’il fallait « donner aux musulmans le choix entre l’islam et la France ». « La France vit depuis trente ans une invasion », avait-il lancé. Des propos qui lui avaient valu une condamnation à une amende de 5.000 euros en première instance, un montant ramené à 3.000 euros en appel.