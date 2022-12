Post-rock au pays de la K-pop

Pour décrire les choses simplement, disons que Jambinai combine post-rock – ses crescendos, ses passages atmosphériques et son intensité – avec de la musique traditionnelle. Il y a du métal et de la noise dans les compos du groupe, des guitares et des effets, des basses et des batteries, mais également des instruments aussi spécifiques que le haegeum (un violon vertical à deux cordes), le piri (une sorte de hautbois nasillard), le saenghwang (un orgue à bouche) et le geomungo (de la famille des cithares).