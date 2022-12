Opéra: «La vie parisienne» colorée et grandiose de Christian Lacroix

Un grand enfant rêveur et passionné : lorsque nous retrouvons Christian Lacroix à l’Opéra royal de Wallonie-Liège à quelques jours de la première de La vie parisienne, on sent une forme d’épanouissement et une envie de partage. « C’est vrai que le fait de ne pas avoir d’enfant maintient ado… mais ma femme (qu’il évoque régulièrement de manière admirative, et à laquelle il est uni depuis 50 ans, NDLR) est beaucoup plus mature que moi ! » (sourire).

Fin connaisseur de l’opéra, malgré une modestie touchante, ce grand nom du design et de la couture française présente ici sa première mise en scène (créée l’an dernier au Théâtre des Champs-Elysées à Paris). Une proposition flamboyante, colorée et grandiose où il retrouve ses rêves d’enfant.