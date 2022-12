Flandre: un train de voyageurs percute un camion et déraille, d’importants dégâts et plusieurs blessés sont à déplorer

La circulation des trains est momentanément interrompue entre Deinze et Lichtervelde. « Nos équipes sont sur place et mettent tout en œuvre pour rétablir le trafic », a précisé Infrabel.

Un train de voyageurs a heurté un camion mardi après-midi à Ardooie (Flandre occidentale). Le premier wagon a déraillé, faisant plusieurs blessés, ont indiqué le bourgmestre Karlos Callens et la SNCB.

La SNCB a prévu des bus de remplacement et les trains sont déviés dans la mesure du possible via Courtrai.