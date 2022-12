France: le malaise du rail s’invite à Noël

La SNCF prévoit un trafic perturbé pour les week-ends de fête. En cause : une grève des contrôleurs. Seuls deux TGV sur trois devraient rouler.

Le rail ne sera pas totalement paralysé. Mais le désordre risque de régner dans les gares et mieux vaut prendre les devants. Pour ce week-end de Noël, un TGV sur trois pourrait être annulé. C’est en tout cas la prévision établie par la SNCF ce mardi après le maintien d’un préavis de grève par un collectif de contrôleurs.

Dès vendredi, le mouvement pourrait affecter toutes les grandes lignes. Dans le sud-est et sur l’axe Atlantique, deux trains sur trois devraient rouler, dans l’est, trois trains sur quatre, et, dans le nord, un train sur deux. Le trafic Intercités, lui, ne devrait pas être affecté. Pas plus que le Thalys, qui devrait circuler normalement.

Les syndicats n’appellent pas explicitement à la grève. Mais en maintenant leur préavis pour ce week-end de Noël ainsi que pour celui de Nouvel an, traditionnellement parmi les plus chargés de l’année, ils laissent aux chefs de bord le libre choix de débrayer.