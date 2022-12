Ses objectifs à long-terme: «Devenir un coureur du Tour de France»

Chez Bora Hansgrohe, depuis le départ d’un Peter Sagan devenu encombrant, le groupe a complètement mué et la volonté affichée est claire. L’équipe allemande s’est recentrée sur les Tours et rêve, un jour, de gagner le Tour de France avec un coureur issu de son propre team formateur. « C’est évidemment un rêve. Obtenir le meilleur résultat avec son propre junior, c’est merveilleux », sourit Cian Uijtdebroeks, passé une saison par l’équipe satellite, Auto Eder. « Je sens vraiment qu’il y a cet esprit chez Bora, qu’ils veulent travailler avec moi pour que je devienne un coureur capable de faire quelque chose sur le Tour. J’ai la possibilité de tout agencer selon mes souhaits. Un peu comme si j’avais une famille qui m’entoure, qui m’aide à grandir et me soutient pour que mon rêve d’enfant devienne réalité. Je reçois des conseils d’Emanuel Buchmann et de Danny Van Poppel. J’apprends en côtoyant les meilleurs comme Aleksandr Vlasov et le vainqueur du Tour d’Italie Jai Hindley. On fait vraiment tout sans pression.