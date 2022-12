La FGTB promet de nouvelles actions

En 2021 et 2022, « pas un mois ne s’est écoulé » sans action de la FGTB, rappelle le syndicat socialiste, dont l’objectif est de « mettre la question du pouvoir d’achat au premier rang de l’actualité ». « Nos revendications concernant l’urgence d’un blocage des prix de l’énergie, ou la nécessité d’une réforme fiscale, restent sans réponse satisfaisante. »

Des actions provinciales seront menées début février pour réclamer « un blocage des prix de l’énergie et une réforme fiscale plus juste ».

Le syndicat « acte le fait que le gouvernement se prépare à signer l’arrêté royal qui entérine une norme salariale de 0 %, sans (son) accord ». « La solution du gouvernement (chèque de maximum 500€/750€ sous conditions, à négocier dans les secteurs et les entreprises) risque de ne concerner qu’une minorité de travailleurs et travailleuses. Les services publics en sont exclus et le secteur non-marchand, peut-être aussi. »