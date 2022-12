Passage de relais entre Marcourt et Frédéric: l’heure n’est pas à la franche camaraderie (vidéo)

Au parlement de Wallonie, le passage de relais présidentiel et socialiste entre Jean-Claude Marcourt et André Frédéric est prévu pour ce mercredi à 9h heures tapantes. Pas certain que l’ambiance sera à la franche camaraderie si l’on en croit les images diffusées dans le journal de RTL-TVI, ce mardi à 13 heures…

Mais alors qu’André Frédéric prend la pose, voilà-t-y pas que surgit Jean-Claude Marcourt qui est encore président pour quelques heures, mine de rien. Le Liégeois grimpe au perchoir pour y vider son bureau qui domine l’assemblée. A son air bougon, on devine qu’il n’apprécie guère de voir son successeur préempter son siège sans vergogne, pour passer à la télévision.

Le premier nommé est manifestement embarrassé : « Je n’ai pas voulu m’asseoir à ta place, tu sais, j’ai dit (à l’équipe de RTL-TVI, on suppose) que ce n’était pas ma place avant demain. » Dans sa tête, le second doit se dire un truc du genre « Manquerait plus que ça… » Mais il se contente de grommeler et de refuser de répondre au journaliste de la chaîne privée.