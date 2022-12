Cinq chefs présentent au «Soir» leurs plats pour les Fêtes: le plat de Stéphanie Thunus

Pas de temps mort pour Stéphanie Thunus. Tandis que la cheffe détaille pour nous la réalisation de son entrée, un bar breton avec son cannelloni de pommes de terre, sa brigade s’active, en cuisine, à la préparation du service du midi. C’est en bordure du canal de Ronquières, dans l’ancienne étable de la ferme familiale de Seneffe que la jeune cheffe et son mari Sébastien Guchet ont installé leur restaurant, il y a dix ans. Comme un retour aux sources : après avoir appris son métier à l’école hôtelière de Namur, Stéphanie Thunus a posé ses bagages à la Maison du Cygne à Bruxelles, où elle est devenue chef de cuisine et a rencontré son futur mari. Avant de semer les graines de son propre établissement gastronomique, en face de la ferme où elle a grandi, et où a poussé, aussi, un petit hôtel, attenant à la ferme, « Au fil de l’eau ». Le vent, l’eau, la terre se conjuguent là et dans les assiettes qui font la part belle aux produits locaux et ne mégottent pas sur la qualité.