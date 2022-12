«Le Petit Piaf»: «Une sorte de Choristes à la créole»

De Gérard Jugnot, avec Marc Lavoine, Soan Arhimann, Gérard Jugnot et Stéphi Celma, 95 mn.

À 71 ans, dont environ 50 de carrière, Gérard Jugnot ne semble pas près de s’arrêter. Alors qu’il vient de terminer le tournage du nouveau film de Christophe Barratier (Les choristes) avec Kev Adams et qu’il s’apprête à retourner au théâtre, il présente à la veille des fêtes de fin d’année Le Petit Piaf, son 12e film en tant que réalisateur. Une histoire de transmission qui nous mène dans le décor idyllique de l’île de la Réunion. Entre un jeune chanteur plein de potentiel mais pétri par le trac (Soan Arhimann, vainqueur de la saison 6 de The Voice Kids en 2019) et une ancienne gloire qui peine à trouver une manière de rebondir (Marc Lavoine à l’écran). Ensemble, ils vont s’aider et trouver une manière de rebondir et de s’épanouir…