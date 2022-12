«À propos», le podcast du Soir du 21 décembre: la commission parlementaire sur le passé colonial belge fait «pschitt»…

Après deux années de débats, la commission parlementaire sur le passé colonial belge se termine sur un échec. Les parlementaires n’ont pas réussi à s’accorder et faute de consensus, c’est toutes les recommandations qui tombent à l’eau. C’est notamment le débat sur les excuses qui a mis le feu aux poudres. Comment en est-on arrivé là ? Quelles sont les positions de chacun et chacune ? Camille Petoud a posé la question à Fanny Declercq qui traite des grands débats de société.

La commission travaillait depuis deux ans, on l’a dit. En octobre dernier elle présentait ses conclusions. A l’époque, on avait interrogé Colette Braeckman, grand reporter et spécialiste de l’Afrique centrale. On lui avait surtout demandé de nous expliquer pourquoi cette commission a été mise sur pied. Et pourquoi son travail était essentiel.

« À propos », c’est notre sélection, du lundi au vendredi dès 6 heures sur Le Soir et votre plateforme de podcasts préférée.