Excuses ou regrets pour le passé colonial: comment reconnaître le mal causé

Deux et demi après le lancement de la Commission sur le passé colonial de la Belgique, des désaccords au sein de Vivaldi ont empêché la tenue d’un vote sur ses recommandations, malgré un consensus sur près de 120 recommandations sur 128. Celles-ci touchaient à l’histoire, l’éducation et à la recherche, à la lutte contre la discrimination, et à la question brûlante des excuses et réparations.