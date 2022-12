«Unicorn wars» : apocalypse au jardin d’Éden

Au Cartoon Movie de mars dernier, Nicolas Schmerkin, son producteur français, nous expliquait à quel point la production de ce film d’animation décapant, alors en cours de finition, ne fut pas simple : « Quand nous avons commencé il y a six ans, l’idée était de parler de la folie de la guerre. Et là, nous le terminons alors qu’une vraie se déroule pas loin de chez nous. C’est un peu étrange. » Il y a quelques jours, Alberto Vázquez ne nous a pas dit autre chose à propos de « sa » guerre, que se livrent les ours et les licornes mais aussi deux frères avec, là, un drame familial comme catalyseur.