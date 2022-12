Nucléaire: Engie s’énerve, De Croo reste zen et veut un accord pour le Nouvel An

Pour bien terminer l’année, Alexander De Croo se met la pression et, à contresens des modes d’emploi en politique qui souvent le déconseillent, il s’enferme dans un calendrier : 21 juillet-31 décembre. Osé. Une erreur à ne pas commettre en règle générale, sauf quand il y va d’un enjeu stratégique pour la Belgique, en l’occurrence la sécurité d’approvisionnement en électricité et, plus accessoirement, de la continuation de la majorité Vivaldi, par ailleurs pas mal secouée : on pense au vote du budget au Parlement fédéral en ce moment – notamment à la polémique sur les droits d’auteur –, aussi au dossier des pensions, à la migration et l’asile, tous compliqués.