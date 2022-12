La Coupe du monde bientôt organisée tous les trois ans? La nouvelle idée de Gianni Infantino

Après l’échec de son projet de Coupe du monde tous les deux ans, Gianni Infantino insiste. Le président de la FIFA souhaiterait désormais organiser un Mondial tous les trois ans, et non plus tous les quatre ans, selon les informations du Daily Mail.

Il souhaiterait profiter de l’impulsion de la Coupe du monde au Qatar pour faire passer son nouveau projet, et il espérerait pouvoir compter sur le soutien de l’Afrique et de l’Asie pour que le vote penche cette fois en sa faveur. Affaire à suivre donc…