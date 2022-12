Procès des attentats de Bruxelles: un chamboulement du calendrier qui laisse les victimes amères

Les auditions des accusés devaient en principe se tenir à partir de mercredi. Ce ne sera finalement pas avant février au plus tôt, alors que la présidente annonce un bouleversement du calendrier. La déception des parties civiles est grande.

Changement de programme, et non des moindres, au procès des attentats de Bruxelles. Ce mardi matin, la présidente de la cour d’assises Laurence Massart a en effet pris la salle d’audience de court en annonçant un chamboulement complet du calendrier des auditions. Et ce alors que les accusés devaient en principe être entendus à partir de ce mercredi 21 décembre – un moment attendu depuis le début du procès.

La crainte de faire face à une majorité d’accusés silencieux – 6 d’entre eux ont pour rappel engagé une procédure en référé contre leurs conditions de transfert, qui sera traitée devant le tribunal de première instance vendredi – a visiblement poussé la présidente à revoir ses plans. Résultat, sur sa décision unilatérale, ce ne seront pas les accusés que l’on entendra cette semaine et durant les premières semaines de janvier, mais bien les juges d’instruction et les policiers qui ont mené l’enquête pharaonique sur les attentats du 22 mars 2016.