La fiscalité des droits d’auteur exclut les logiciels, le MR tente un reboot

Le projet de réforme fiscale des droits d’auteur, porté par le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V), a été approuvé deux fois en conseil des ministres, commenté en commission des finances du Parlement fédéral et approuvé en première lecture sans ciller – majorité unie contre opposition. Il exclut les programmes d’ordinateur du régime fiscal des droits d’auteur. Cela a toujours été clair (Le Soir du 25 octobre), le rendement budgétaire attendu de cette réforme ne peut d’ailleurs pas se comprendre sans adhérer à cette lecture. Les libéraux francophones lui mènent pourtant une guérilla de la onzième heure qui n’a fait que rendre plus explicite l’exclusion IT. Qu’on ne s’y leurre pas : ni les artistes, ni les journalistes indépendants ne sont pris en compte dans ce débat.