Engie cale sur les provisions nucléaires et la taxe sur les «surprofits»

Alors que les négociations relatives à la prolongation pour dix ans des réacteurs de Doel 3 et Tihange 4 doivent en principe aboutir le 31 décembre, Engie, l’exploitant des unités concernées, sort du bois en critiquant deux mesures qui lui sont imposées par les pouvoirs publics : une rallonge de 3,3 milliards d’euros au titre des provisions nucléaires et une « taxe sur les profits exceptionnels » de l’ordre de 300 millions, en plus du milliard qui sera déjà prélevé sur ses profits au titre de la taxe nucléaire.

Dans l’un et l’autre cas, Engie se dit prêt à contester, devant la justice s’il le faut, les montants qu’on lui demande de verser, et qui vont dès cette année plonger le résultat dans le rouge, « de plus de 2 milliards d’euros », selon Thierry Saegeman, le CEO du groupe en Belgique. Qui se dit pourtant plus que jamais décidé à conclure avec le gouvernement un accord sur la prolongation des centrales nucléaires…