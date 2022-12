2022 est la deuxième année la plus sèche et la plus chaude de ces 30 dernières années

D’après l’Institut Royal météorologique (IRM) et une estimation incluant les prévisions jusqu’au 31 décembre inclus, l’année que nous venons de passer est la deuxième année la plus sèche et la plus chaude de ces trente dernières années en Belgique. Records de chaleur et périodes exceptionnellement sèches étaient au rendez-vous.

Depuis le début des relevés en 1833, l’année 2022 se classe désormais en deuxième place, derrière 2020, en termes de chaleur. Par ailleurs, cette année figure parmi les plus chaudes sur les dix années les plus chaudes à l’échelle planétaire.

Sécheresse importante

Une grande partie du territoire belge a connu des conditions sèches à extrêmement sèches entre les mois de mars et d’août. « À Uccle, mars 2022 a été le mois de mars le plus sec (2,2 mm) depuis le début des observations en 1833 », souligne l’IRM dans un communiqué. « L’année 2022 est, avec un total de précipitations de 661,5 mm probablement la deuxième année la plus sèche (après 2018) de la période de référence actuelle 1991-2020 ».

Chaleur intense

« La température maximale moyenne à Uccle, de 16,2ºC pour 2022 (en tenant compte des prévisions jusqu’au 31 décembre 2022), est la plus élevée jamais enregistrée depuis le début des relevés en 1892 », nous explique-t-on.

Mais l’été 2022 a également été synonyme de vague de chaleur. L’IRM rappelle que cette dernière a duré huit jours (du 9 au 16 août). La température maximale moyenne était alors de 30,2 degrés.

La météo du mois d’août marque, par ailleurs, un autre tournant. « La température maximale a dépassé 20ºC (correspondant à un jour de printemps) tous les jours du mois d’août à Uccle », rapporte l’IRM. Ce qui implique qu’il s’agit de la première fois depuis le début des relevés en 1892, que l’on peut compter 31 jours de printemps au mois d’août.

Sans compter que la température maximale n’est jamais descendue en dessous de 0 degré à Uccle. « Ce qui porte à 0 le compteur du nombre de jours d’hiver », relève encore l’IRM. C’est déjà la quatrième fois que ce phénomène se produit depuis 1991 contre neuf depuis 1892.

25,5 degrés le 29 octobre 2022

Après un été placé sous le signe de la chaleur, le début de l’automne a montré le bout de son nez avec des températures plus douces qu’habituellement. « Depuis le début des observations en 1892, jamais un jour d’été (jour dont la température maximale est égale ou supérieure à 25ºC) n’a été enregistré aussi tard dans l’année ».

Un constat quelque peu alarmant quand on sait que les périodes plus longues entre le premier jour et le dernier jour d’été sont de plus en plus fréquentes sur les 20 dernières années.