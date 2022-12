Simon Adingra envoie l’Union SG en quarts de finale de la Coupe de Belgique

Longtemps mis en difficulté par une formation ostendaise particulièrement oppressante, les Bruxellois ont réussi à se qualifier in extremis via une belle frappe de l’Ivoirien.

Un peu plus de 48 heures après la finale du Mondial et un peu plus d’un mois après leur dernière rencontre officielle – un succès conquis sur la pelouse du Standard… – les Unionistes ont retrouvé mardi le chemin du stade Marien pour s’offrir, face à Ostende, une rencontre de Coupe de Belgique assez agréable à suivre malgré les trombes d’eau qui n’ont guère facilité le contrôle des échanges. Au bout d’un combat homérique, pas forcément féerique, ils ont arraché en fin de match leur qualification pour les quarts de finale de cette Coupe de Belgique dont ils ont fait l’un de leurs multiples objectifs après une première partie de saison particulièrement chargée et riche en bonheurs collectifs.