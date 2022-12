Engie, l’Etat belge, la carotte et le bâton: le vaudeville joue les prolongations

C’est un véritable vaudeville qui se joue entre Engie et la Vivaldi. Petit aperçu.

La pièce « Engie et la Vivaldi » se joue toujours à Bruxelles et offre à ses spectateurs lassés un véritable vaudeville. Quand le gouvernement belge entre par la porte, Engie sort par la fenêtre, quand le gouvernement claque la porte, c’est Engie qui passe par la fenêtre. Et quand les deux protagonistes sont dans les loges, c’est une illusionniste (Marie-Christine Marghem) qui vient animer la galerie.

Acte 1. Engie propose au gouvernement belge de prolonger ses centrales. Refus catégorique de l’Etat. Le temps passe. Les deux premiers rôles décident de jouer à l’unisson : « Nous ne voulons plus de vos centrales », clame le gouvernement, « ça tombe bien, nous non plus », réplique le groupe français. Embrassons-nous, Folleville.