Arnaud Bodart déçu après l’élimination du Standard en Coupe de Belgique: «On n’a montré un très mauvais visage» (vidéos)

Le Standard quitte la Coupe de Belgique au stade des 8es de finale, battu par l’Antwerp 4-0. Au-delà de la défaite et de l’élimination, c’est surtout la prestation proposée par les Rouches qui inquiète dans ce match de reprise.

« On n’a montré un très très mauvais visage », a déclaré Arnaud Bodart au micro de RTL Sport. « Notre force c’est l’équipe et on ne l’a pas retrouvé ce soir. C’est très compliqué. En 2e mi-temps, on est revenu en se disant qu’on allait tout donner et puis il y a cette occasion qui finit sur le poteau suivi par le but. On n’a pas travaillé en équipe, ni montré un esprit revanchard. »

Le gardien des Rouches n’y voit pas un manque d’envie. « On reprend la saison dans un stade avec une super atmosphère et un super terrain. Il va falloir remobiliser tout le monde, car il y a un match vendredi face à La Gantoise. Il faut reconstruire sur nos bases. »