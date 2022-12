Alexia Bertrand reproche à l’opposition d’avoir transformé le débat budgétaire en «saga»

La secrétaire d’Etat au Budget, Alexia Bertrand, a reproché mardi soir à l’opposition d’avoir transformé le débat sur le budget 2023 en « saga ». « C’est regrettable », a-t-elle déclaré en réponse aux critiques formulées depuis midi à la Chambre. « Et la distinction entre la fiction et les faits est de plus en plus difficile à voir ». A ses yeux, cela vient à « ridiculiser le travail du gouvernement et de différentes instances comme le Comité monitoring, le SPF Finances, le SPF Bosa, la Cour des comptes ou encore la Commission européenne.

« Les chiffres ne sont pas bons », a-t-elle néanmoins concédé, rappelant que le déficit de 5,9 % du PIB n’était dû uniquement à l’autorité fédérale. « Mais avons-nous pire budget européen ? Non. Un budget c’est bien plus qu’un chiffre de déficit. (…) Nous protégeons les citoyens. Mais nous en sommes pas non plus sourds ni aveugles aux remarques appelant à mieux cibler les mesures. Si vous trouvez qu’on est trop généreux, ayez le courage de dire quelles mesures de soutien vous supprimeriez ? Celles pour la classe moyenne », a-t-elle lancé à l’opposition.

Alexia Bertrand a en outre admis un décalage structurel entre les recettes et les dépenses, justifiant ainsi l’effort variable de 0,2 % du PIB en plus de l’effort fixe de 0,2 % par an, conformément à l’accord de gouvernement.