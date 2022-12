François Desquenes sur les finances wallonnes: «On est au bord de passer dans la deuxième division»

Remettre de l’ordre », « travail de contrôle », « il faut corriger le tir », « il y a eu une faillite dans le fonctionnement du bureau ». Suite à l’annonce de l’ouverture du bureau du parlement wallon à l’opposition, l’on pouvait se demander ce que cette dernière comptait y faire.

François Desquenes, chef de groupe des Engagés à l’assemblée wallonne s’est expliqué sur les intentions de son mouvement sur l’antenne de La Première. Et sur la situation des finances wallonnes également. Le budget doit effectivement être voté en séance plénière aujourd’hui.

Sur les conditions d’entrée dans le bureau, le leader des Engagés a énoncé un certain nombre de conditions : « Ceux qui étaient membres du bureau, il n’est pas question qu’ils y reviennent », a-t-il notamment expliqué. Parmi les autres conditions, François Desquesnes a exigé de la « transparence totale », « que les décisions soient publiques, sur le site du parlement wallon », estimant qu’« il n’y a pas de raison que les règles de transparence ne s’appliquent pas à la maison Wallonie ».

Il a aussi expliqué qu’il allait falloir réduire le train de dépense du parlement.« On est sur un déficit abyssal » en Wallonie, a-t-il déclaré. « Nous demandons qu’il y ait un plan d’économie, sans tabou. » Aller « gratter dans le gras », voilà ce que demande M. Desquenes.

Cigale

Sur le budget, qui doit être voté en séance aujourd’hui, M. Desquesnes a comparé le gouvernement à la « cigale qui chante, dépense sans compter ». « On est au bord de passer dans la deuxième division. »

Après les désignations au sien des différents partis de l’assemblée wallonne, le Bureau du parlement, dont tous les anciens membres ont fait un pas de côté la semaine passée, est désormais au complet.

Les socialistes y seront représentés par André Frédéric et Gwenaëlle Grovonius ; le MR par Sabine Laruelle et Rachel Sobry et Ecolo par Olivier Biérin. Dans l’opposition, Laszlo Schonbrodt représentera le PTB tandis que Les Engagés ont désigné Anne-Catherine Goffinet.