Le discours très musclé de Kylian Mbappé à la mi-temps de la finale de la Coupe du monde: «C’est le match d’une vie, on ne peut pas faire pire»

Kylian Mbappé a failli renverser l’Argentine à lui tout seul dimanche dernier en finale de Coupe du monde. En inscrivant un triplé dans cette finale de Coupe du Monde, l’attaquant a longtemps retardé le sacre de l’Argentine. Il est allé au bout de lui-même, en égalisant une première fois, puis une seconde fois au bout de la prolongation. En relançant l’équipe de France, le Français a maintenu cet espoir, qui paraissait tout simplement impossible, de remporter une seconde fois consécutive le Mondial.

À la pause, alors que les Bleus étaient menés 2-0 après 45 premières minutes d’un niveau que l’on peut qualifier de médiocre, c’est Kylian Mbappé qui a pris la parole le premier, comme le montre le documentaire « Merci les Bleus » diffusé sur TF1. « C’est une finale de Coupe du monde, c’est le match d’une vie, on ne peut pas faire pire. Alors qu’est ce qu’on va faire ? On retourne sur le terrain, soit on les laisse faire, soit on met un peu d’intensité et on entre dans les duels. Il faut faire autre chose les gars ! C’est une finale de Coupe du Monde. C’est fait, on est mené de deux buts mais on peut revenir. Les gars, c’est tous les 4 ans. »