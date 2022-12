Radja Nainggolan ne portera plus le maillot de l’Antwerp: le contrat de l’ancien Diable rouge a été rompu à l’amiable

Radja Nainggolan et l’Antwerp, c’est de l’histoire ancienne. Selon des informations du Nieuwsblad, les deux parties se sont séparées d’un commun accord alors que le contrat de l’ancien Diable rouge expirait à la fin de la saison.

A Anvers, l’ancien joueur de la Roma n’avait plus d’avenir puisque cela faisait maintenant quelque temps qu’il avait été versé dans le noyau B suite à de problèmes extra-sportifs et notamment l’épisode de la cigarette électronique fumée sur le banc du Standard avant le coup d’envoi de la rencontre. Il y a plus d’un mois, le club anversois avait déjà annoncé que le joueur ne rejouerait plus d’ici à la fin de son contrat.