Dans quels supermarchés les prix ont-ils augmenté le plus rapidement?

Les prix des discounters tels qu’Aldi et Lidl ont augmenté plus rapidement l’année dernière que ceux des autres chaînes de supermarchés. C’est ce qui ressort des calculs de la société de données Daltix, écrivent mercredi De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen et Het Belang van Limburg.

Aldi et Lidl vendent donc principalement des marques de distributeur, dont le prix a augmenté deux fois plus vite que celui des marques A depuis décembre dernier. Avec une marque de distributeurs, des éléments tels que les matières premières coûteuses et l’énergie pèsent plus lourd qu’avec un produit de marque.