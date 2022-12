Les bureaux en Belgique, un marché en proie aux turbulences

La période est aux bilans de fin d’année. Colliers Belgium (qui vient d’englober BelSquare) vient de publier celui de l’immobilier de bureaux.

On y lit qu’après des années fastes, « le marché immobilier, et plus particulièrement le marché de bureaux, en Belgique a commencé à vaciller au second trimestre 2022. Au retour des vacances d’été, on ne parlait plus de vacillement, mais bien d’un marché baissier. »

Alors que le sapin et la dinde sont à portée de mains, Colliers parle d’une année « mitigée » en termes de volumes de transactions (le take-up, soit les espaces pris en location). « Dans cette période d’instabilité financière et de troubles politiques, beaucoup de sociétés ont postposé leur décision de déménagement. »