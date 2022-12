Voici les jours fériés et les congés scolaires de 2023 en un coup d’oeil

A l’approche de 2023, les employés peuvent commencer à planifier leurs congés. En anticipant à l’avance, il est possible, en posant les bons jours au bon moment, de profiter des week-ends et des jours fériés et ainsi, de « transformer » 29 jours de congé en 51.

Congés légaux

Tout d’abord, coup d’œil sur les congés légaux en Belgique.

Nouvel An : dimanche 1er janvier 2023

Lundi de Pâques : lundi 10 avril 2023

Fête du Travail : lundi 1er mai 2023

Ascension : jeudi 18 mai 2023

Lundi de Pentecôte : lundi 29 mai 2023

Fête nationale : vendredi 21 juillet 2023

Assomption : mardi 15 août 2023

Toussaint : mercredi 1er novembre 2023

Armistice : samedi 11 novembre 2023

Noël : lundi 25 décembre 2023

Les congés scolaires

Vacances d’hiver : du 26 décembre 2022 au 6 janvier 2023.

Congé de détente : du 20 février au 3 mars.

Vacances de printemps : du 1er mai au 12 mai.

Vacances d’été : du 8 juillet au 27 août.

Congé d’automne : du 23 octobre au 3 novembre.