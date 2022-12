Antibiotiques: la Cour des comptes tacle une politique inefficace

« L’encadrement actuel de la prescription d’antibiotiques n’est pas suffisant », communique la Cour des comptes, et ce malgré le fait que la Belgique tente depuis les années 90 de mieux gérer cette politique.

La Cour des comptes a publié mercredi un rapport au parlement fédéral concernant la politique belge de prescription et de délivrance des antibiotiques, qui laisse selon elle à désirer. En effet, malgré les efforts en ce sens, la politique menée n’a pas permis de réduire efficacement la consommation d’antibiotiques, qui reste parmi les plus élevées d’Europe, constate la Cour. Avec pour conséquence des décès (530 par an) liés à la résistance à ces produits.

« L’encadrement actuel de la prescription d’antibiotiques n’est pas suffisant », communique la Cour des comptes, et ce malgré le fait que la Belgique tente depuis les années 90 de mieux gérer cette politique.