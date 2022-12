Berlin: le sommet du sapin de Noël scié par des activistes pour le climat (photos)

Des militants pour le climat ont scié, mercredi, la tête du sapin de Noël placé en face de la porte de Brandebourg à Berlin. Les activistes du groupe « Last Generation » ont utilisé un ascenseur hydraulique pour se hisser au sommet de l’arbre, à 15 mètres de hauteur, orné de lumières et décorations dans l’un des endroits les plus touristiques de la capitale allemande.

Deux membres ont déployé une bannière disant « Ce n’est que la pointe de l’arbre de Noël », avant de scier à la main la tête du sapin.

« Nous ne voyons pour l’instant que la pointe de la catastrophe (climatique, NDLR) en Allemagne », a déclaré l’une des activistes, Lilli Gomez, dans un communiqué. « Alors que toute l’Allemagne passe la semaine à dénicher les meilleurs cadeaux dans les plus grands magasins, d’autres se demandent comment ils vont avoir de l’eau potable après les sécheresses et les inondations qui ont détruit leurs récoltes. »

« L’effondrement climatique en Allemagne est imminent et le gouvernement fédéral ne fait aucun effort pour nous protéger », a encore dénoncé Mme Gomez.

La police était sur place et a déclaré qu’elle prendrait des mesures contre les protestataires, sans donner de détails.

Depuis le début de l’année, le groupe « Last Generation » a bloqué des rues à Berlin et dans d’autres grandes villes allemandes pour réclamer un changement radical dans la politique climatique du gouvernement.