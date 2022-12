«On ne peut pas faire pire»: un documentaire révèle les coulisses des Bleus lors de la mi-temps de la Coupe du monde (vidéo)

O n peut pas faire pire ! C’est une finale de Coupe du monde ! ». Lors de la mi-temps de la finale du Mondial 2022, Kylian Mbappé sonne la révolte dans les vestiaires alors que la France est menée 2 à 0. « C’est le match d’une vie ! », tonne le jeune joueur.

« C’est une Coupe du monde les gars, c’est le match d’une vie ! De toute façon, on ne peut pas faire pire que ce qu’on a fait », lance-t-il à ses coéquipiers.

« On retourne sur le terrain : soit on les laisse jouer aux cons, soit on met un peu d’intensité, on rentre dans les duels et on fait autre chose les gars. C’est une finale de Coupe du monde ! On est menés de deux buts. On peut revenir ! Oh ! les gars, c’est tous les quatre ans un truc comme ça », poursuit-il.

« Maintenant les gars, c’est fait, on perd 2-0 (…) On l’a tous fait une fois, retourner le match. Et c’est possible. Mais il faut rentrer sur le terrain avec un autre état d’esprit, les gars. Ce n’est pas possible de faire ça ! »

Le sélectionneur Didier Deschamps, qui a déjà procédé à deux remplacements avant même la mi-temps, prend à son tour la parole, visiblement excédé.

« Les gars, je vais vous le dire sans m’énerver. Vous savez la différence ? C’est qu’eux, là en face, ils jouent une putain de finale de Coupe du monde et nous, on ne la joue pas ! »

Un joueur très marqué

En deuxième mi-temps, la France reviendra au score, pour perdre la finale aux tirs aux buts.

A la surprise générale son retour à l’entraînement avec le PSG, trois jours à peine après la défaite de l’équipe de France en finale du Mondial-2022 contre l’Argentine, a-t-on appris auprès du club.

Le PSG avait dans un premier temps diffusé des images sur son compte Twitter montrant l’attaquant sortir d’un van et s’engouffrer dans les locaux du centre d’entraînement situé à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines). Le tweet est accompagné de la mention « Kylian Mbappé de retour à l’entraînement ce mercredi ». Le club a confirmé à l’AFP que le joueur reprenait bien les séances avec le PSG.

Ce retour est une véritable sensation puisque les joueurs parisiens concernés par la Coupe du monde étaient censés bénéficier d’au moins dix jours de repos avant de rejoindre leurs coéquipiers en club. Le retour de Mbappé, meilleur buteur du Mondial (8 buts) et auteur d’un triplé en finale, était ainsi attendu plutôt à partir du mois de janvier 2023.

Le joueur, apparu très marqué par la défaite des Bleus face à l’Argentine, a visiblement souhaité hâter ses retrouvailles avec le terrain, au lendemain de son 24e anniversaire.