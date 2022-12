Magnifique geste de Kevin De Bruyne: déguisé en père Noël, le Diable rouge a rendu visite aux jeunes de Manchester City (vidéo)

À peine remis de la déception de la Coupe du monde, Kevin De Bruyne est déjà de retour dans son club. Et forcément, à l’approche de Noël, on pense aux cadeaux. Et qui dit période de Noël, dit période des cadeaux. Pour la campagne de Noël de City, Kevin De Bruyne et son équipier Cole Palmer se sont déguisés pour faire une surprise aux jeunes du club.

Le Belge a pris son temps pour pouvoir faire une surprise magique à ces enfants, ébahis de voir leur joueur préféré si proche d’eux…