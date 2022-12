De la pluie, le retour du gel... voici les prévisions météo des prochains jours

Mercredi après-midi, le temps deviendra un peu plus sec avec des périodes nuageuses et des éclaircies, prévoit l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. En cours d’après-midi, les nuages deviendront plus menaçants avec un risque d’averses en hausse depuis le sud-ouest.

Ces averses concerneront toutes les régions en fin de journée. Les maxima oscilleront entre 6 degrés en Hautes-Fagnes et 10 degrés à la côte ou sur le sud-est. Le vent sera modéré de sud à sud-ouest.

Ce soir et cette nuit, le temps restera très nuageux avec des périodes de pluie modérée ou quelques fortes averses. Les minima seront compris entre 5 et 9 degrés. Le vent sera d’abord modéré, mais il se renforcera en cours de nuit sur la moitié sud pour y devenir assez fort avec des rafales de 60 à 70 km/ h à l’aube.

Jeudi, le temps restera souvent très nuageux avec des périodes de pluie, parfois entrecoupées de périodes plus sèches, surtout sur le nord-ouest. Les maxima évolueront entre 7 degrés en Hautes-Fagnes et 11 degrés ailleurs.

Le ciel devrait rester capricieux vendredi, avec des périodes pluvieuses tout au long de la journée.

Vendredi, après une probable accalmie en début de matinée, une nouvelle zone de pluie active traversera notre pays. Le temps deviendra donc très nuageux avec des pluies modérées. Dans le courant de l'après-midi, des éclaircies se développeront avec encore quelques averses possibles. Les maxima oscilleront entre 10 et 13 degrés. Le vent de sud-ouest sera modéré à assez fort avec des rafales jusque 70 km/h. A la mer, le vent deviendra fort dans l'après-midi.

Samedi, le temps sera légèrement variable avec des périodes souvent sèches, quelques averses et des éclaircies. Les maxima atteindront 7 à 11 degrés sous un vent modéré à parfois assez fort de sud-ouest.

Mardi, des éclaircies alterneront avec quelques passages nuageux et un risque d'averse. Il fera encore plus frais avec des maxima de 0 à 5 degrés. Le gel fera donc son grand retour.