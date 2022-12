Belfius, KBC, Triodos… voici les banques qui augmentent leurs taux d’intérêts

La Banque Triodos a décidé d’augmenter la rémunération sur ses comptes d’épargne : elle remet le compte d’épargne réglementé dans son offre aux clients particuliers avec un taux de base de 0,35 % et une prime de fidélité de 0,25 % sur base annuelle. Les nouvelles conditions d’épargne seront effectives à partir du 1er mars 2023.

Les comptes d’épargne (non réglementés) Triodos Impact Savings et Triodos Impact Savings Junior seront modifiés en comptes d’épargne réglementés, sauf désaccord de l’épargnant. Le changement de type de compte nécessitant un préavis de minimum deux mois, le changement prendra effet le 1 er mars 2023. Pour les deux nouveaux comptes d’épargne réglementés, le Triodos Impact Savings et le Triodos Impact Savings Junior, les taux appliqués à ce moment-là seront les mêmes. Les clients Triodos ne doivent rien faire pour bénéficier des nouvelles conditions ; leur numéro de compte reste inchangé.

La banque a informé ses clients aujourd’hui par email et un courrier postal suivra dans les prochains jours. D’éventuelles modifications de taux seront communiquées au moyen des extraits de compte et/ou par un email.

Keytrade, CBC et Belfius

La banque KBC, KBC Brussels et CBC est la seconde grande banque – après Belfius- à relever les taux sur l’épargne et sur la prime de fidélité. Ainsi, sur le compte d’épargne classique, le taux de base passe de 0,01 % à 0,35 % et la prime de fidélité grimpe de 0,10 % à 0,25 %. La prime totale s’élève alors à 0,60 %. C’est 0,10 point de pourcentage de plus que l’augmentation annoncée ce jeudi par Belfius. Ces taux entreront en vigueur le 8 janvier 2023.

Jeudi dernier, Belfius a annoncé relever son taux de base et la prime de fidélité sur son compte épargne réglementé, ils passent respectivement de 0,01 % à 0,35 % et de 0,10 % à 0,15 %, annonce la banque jeudi. Ils entreront en vigueur le 2 janvier prochain sur tous les comptes d’épargne réglementés existants.

Belfius proposera également à partir de cette date un nouveau compte épargne réglementé spécifique, le Fidelity, offrant une prime de fidélité significativement plus importante (0,65 % et également 0,15 % de taux de base) et destiné aux clients qui entendent épargner à plus long terme une somme d’argent qui ne sera en principe pas utilisée durant l’année.

« Le nouveau relèvement des taux annoncé par la BCE ce 15 décembre 2022 confirme clairement le caractère structurel de la hausse des taux d’intérêt », justifie Belfius, première grande banque active en Belgique à passer le pas. Avant elle, d’autres acteurs de plus petite taille l’avaient déjà fait comme CKV ou Keytrade Bank.

A l’instar d’autres banques avant elle, Deutsche Bank annonce mercredi une hausse de ses taux d’intérêt, à partir du 9 janvier. Cette décision intervient dans la foulée de la remontée des taux d’intérêt de la Banque centrale européenne (BCE).

Le compte d’épargne ’DB Intensiv Plus’ offrira désormais un taux de base de 0,35% et une prime de fidélité de 0,15%. Ces pourcentages sont inversés pour les deux autre produits d’épargne, le ’DB E-Fidelity Account’ et le ’DB E-Saving Account’ avec 0,15% de taux de base et 0,35% de prime de fidélité.

Les taux étaient jusqu’ici limités au minimum légal de 0,11% avec 0.01% de taux de base et 0,1% de prime de fidélité.

Belfius et KBC ont récemment déjà annoncé de pareilles adaptations sur leurs comptes d’épargne.

Keytrade banque a également décidé d’augmenter ses taux depuis le 1er décembre. Le taux de base est passé de 0,01% à 0,50% pour le compte d’épargne Azur, et à 0,30% pour le High Fidelity. Une prime de fidélité de respectivement 0,20% et 0,70% s’ajoute également.

Keytrade Bank, qui compte plus de 300.000 clients, est la première grande banque en Belgique à avoir répercuté une adaptation avantageuse sur les clients, car la décision intervient après l’adaptation du taux d’intérêt de la Banque centrale européenne (BCE) au cours des derniers mois.