Formation des enseignants: oui, une réforme en profondeur est nécessaire!

La Fédération Wallonie-Bruxelles s’apprête à lancer la plus grande opération d’ingénierie sociale de son histoire. Ce sera aussi sa plus grande débâcle et un immense gâchis. » C’est sur ces affirmations musclées et visionnaires que s’ouvre la chronique de Pieter Lagrou, professeur d’histoire contemporaine à l’ULB. En dépit des nombreux points de désaccord qu’a soulevé chez nous le contenu de son texte, nous pouvons au moins nous entendre sur un point : la réforme de la formation initiale des enseignants (RFIE) et le Pacte pour un enseignement d’excellence présentent un caractère ambitieux, radical et dynamisant dont notre enseignement, à tous ses niveaux, avait grandement besoin.

Mais le changement de cap – puisqu’il est question de naufrage – peut faire peur…

Un métier très complexe

La RFIE n’est pas « la clef de voûte » du Pacte. Elle en est une des nombreuses conditions indispensables. Devant l’inefficacité de notre système scolaire à travers lequel pas un élève sur deux n’arrive à l’heure avec un diplôme de fin de secondaire (1) et devant son iniquité maintenant les élèves dans des filières coïncidant avec les inégalités socioéconomiques (2), le Pacte vise moins le classement de tête des résultats Pisa que de dépasser les constats répétés depuis de nombreuses années « sur le fait que l’école ne donne plus à chaque enfant ou adolescent le bagage nécessaire pour lui permettre de s’engager activement dans la vie, en tirant chacun vers le haut ». (3)

Aujourd’hui, pour qu’un enseignement soit « de qualité », suffit-il encore, comme l’affirme Pieter Lagrou, qu’il « repose sur des contenus de qualité, sur la maîtrise et la passion des enseignants à les transmettre » ? La réponse est tout simplement « non ». Enseigner exige plus qu’auparavant des compétences professionnelles pointues et ne peut plus être porté par la seule passion couplée à la maîtrise de contenus. Se soucier de l’apprenant, gérer une classe, installer des connaissances, didactiser les savoirs, collaborer avec l’équipe éducative, s’engager dans l’établissement scolaire, communiquer avec tous les partenaires… requièrent désormais une professionnalité de haut niveau. Rappelons que la Belgique est un des trois derniers pays scrutés par l’OCDE, aux côtés du Costa Rica et de la Nouvelle-Zélande, à encore former des enseignants en trois ans. Dans le reste de l’échantillon, le cursus de formation des enseignants s’étale de 4 à 6,5 ans.

Il n’est pas de solution miracle pour améliorer notre système éducatif. Depuis plus de trente ans, l’enseignement belge francophone est le théâtre de réformes successives sans que jamais les effets attendus ne soient au rendez-vous. C’est en cela que le Pacte opère une rupture en affirmant des valeurs, en inscrivant le changement dans la durée (4) et en misant fort heureusement sur une approche systémique. A travers cette dernière, la formation initiale se trouve elle-même bousculée.

A propos d’une pénurie « organisée »

La pénurie d’enseignants est bien réelle et n’a pas attendu la réforme pour peser lourdement sur la qualité de notre enseignement. Par ailleurs, elle déborde de loin les frontières de la FWB ou de la Belgique et touche aussi de plein fouet les autres pays européens. Rapporter ce problème important à la réforme à venir consiste à inverser la cause et son effet. Selon Pieter Lagrou, l’organisation de la pénurie par le décret RFIE s’expliquera par le fait qu’il n’y aura pas beaucoup de jeunes prêts à étudier plus longtemps pour un salaire identique. Il explique, en outre, que l’allongement de la formation exclura les étudiants aux revenus modestes sans pour autant attirer les autres qui ne « choisiront pas le master en enseignement, qui s’apparente à un diplôme au rabais pour des bacheliers universitaires ». Que de raccourcis et de mépris sous-tendent ces propos.

Bien sûr, il eût été préférable d’assortir l’allongement des études d’une revalorisation salariale. Mais, si l’on observe ce qui se passe chez nos voisins européens, on peut voir qu’il n’y a pas de corrélation entre le salaire, la durée des études et la pénurie. Que penser, par exemple, de l’Allemagne, qui offre un des salaires les plus élevés d’Europe et qui pourtant fait face à une pénurie de 15.000 enseignants ? Rien que pour la seule Rhénanie du Nord-Westphalie, il n’en manque pas moins de 4.400.

Pour enrayer la pénurie, il est surtout grand temps de revaloriser toute une profession et c’est peut-être ce qui fait défaut au Pacte : un contrat avec la société civile. Certes, les attentes sociétales vis-à-vis de l’école sont légitimes. Mais l’école, quant à elle, ne peut y répondre sans le soutien de la société. Il est urgent que le regard et les discours portés sur l’école par l’opinion publique, par les médias, par les milieux intellectuels, par le monde économique, s’inscrivent dans la confiance et la reconnaissance de ses compétences.

La question des savoirs

Un des points du mécontentement de Pieter Lagrou concerne la place des savoirs disciplinaires dans la réforme. La profession d’enseignant mobilise deux familles de savoirs : des savoirs à enseigner (disciplinaires) et des savoirs pour enseigner (didactiques et pédagogiques). Les uns ne vont pas sans les autres. Tout comme un ingénieur, pour construire un pont, ne peut se limiter à très bien connaître les matériaux qu’il va utiliser : il doit aussi tenir compte du terrain d’implantation, de la force des vents, des charges qui devront être supportées ; pouvoir articuler entre eux ces différents facteurs ; faire des projections…

Sur cette base, il convient de reclarifier la situation selon les filières de formation. Ainsi la réforme renforce les savoirs disciplinaires dans les formations des sections 1, 2 et 3 (5). En cela elle répond d’ailleurs au Pacte qui, dans son premier axe, réclame un retour aux savoirs. En revanche, pour les sections 4 et 5, c’est d’un renforcement des savoirs didactiques et pédagogiques que les étudiants avaient besoin, n’en déplaise à Pieter Lagrou, qui y voit « un renoncement à la formation disciplinaire ». N’est-ce pas faire peu de cas des trois années du bachelier sur lesquelles viendra s’appuyer le master en enseignement ?

A propos de la codiplomation

Enfin, Pieter Lagrou voit d’un très mauvais œil la codiplomation universités – hautes écoles. Selon lui, tout le monde y perdra son âme. Il condamne à l’avance la possibilité d’un partenariat et d’une collaboration réussis. C’est un scénario possible – nous ne sommes pas naïfs – mais pas inéluctable. A ce propos, nous ferons simplement part ici de notre expérience.

Depuis plusieurs années déjà, de nombreux liens interinstitutionnels se sont noués dans des recherches collaboratives d’envergure réunissant chercheurs et enseignants issus de l’enseignement obligatoire, des hautes écoles et des universités. On y retrouve tout autant des chercheurs des facultés de pédagogie que des facultés disciplinaires. Outre les résultats produits par ces recherches, qui ont des retombées directes sur les pratiques de terrain, l’acquisition et le développement de nouvelles compétences professionnelles de tous les acteurs qui y sont engagés ont été abondamment documentés.

A côté de la recherche, la réforme se prépare en coulisses depuis au moins quatre ans. Dans cet ambitieux chantier, qui ne se réduit pas à l’« ajout » d’une année de formation ou à la « suppression » de cours disciplinaires, chaque institution commence à percevoir ce que l’autre peut lui apporter pour améliorer la qualité des formations : l’apport de savoirs réflexifs par l’université et l’accompagnement des étudiants ainsi que la connaissance du terrain par les hautes écoles. Ce croisement d’expertises se traduit dans la coconstruction des nouvelles grilles de formation, ainsi que dans un important travail d’écriture et de conception fine des « cahiers des charges » des unités d’enseignement à venir. C’est une approche curriculaire de la formation des enseignants qui prend corps progressivement.

Pour conclure

« Chronique d’un naufrage annoncé », tel était le titre choisi par Pieter Lagrou pour son réquisitoire uniquement à charge. Nous ne faisons pas de prédictions. Nous n’avons aucune certitude quant à la réussite de la RFIE, mais nous sommes animés par la conviction qu’il faut saisir l’opportunité du Pacte et de la réforme pour apporter du changement. Cela prendra du temps et de nécessaires régulations.

Le nouveau cap visé par le Pacte, c’est celui qui aurait dû nous guider toujours : c’est l’élève, c’est l’étudiant, c’est l’apprenant en général. Il s’agit de le remettre au cœur du système, afin de lui permettre de devenir un jour un « citoyen critique, engagé, responsable et solidaire, capable de relever les défis du XXIe siècle ». Le monde change. Former de tels citoyens ne sera pas possible sans un remaniement en profondeur de nos pratiques et de la façon de concevoir l’enseignement. Il y va de notre responsabilité d’adultes engagés dans la formation et dans l’éducation.

(1) Sur le site enseignement.be (p.47).

(2) id. (p.43).

(3) Avis nº3, p.5.

(4) Entamé en 2015 et proposant une opérationnalisation progressive de septembre 2018 à septembre 2030.

(5) Les sections spécifient le public auquel les futurs enseignants pourront enseigner :

Section 1. De la maternelle à la deuxième primaire

Section 2. De la troisième maternelle à la sixième primaire.

Section 3. De la cinquième primaire à la troisième secondaire.