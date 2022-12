Wallonie: voici les prénoms les plus donnés, commune par commune (cartes interactives)

Au niveau de la Région, les trois prénoms féminins les plus donnés entre 1995 et 2021 sont Léa, Manon et Camille. Chez les garçons, Louis est le plus choisi, sur la même période, devant Nathan et Hugo.

Les grandes villes wallonnes sont partagées. Lina est le prénom qui a été le plus donné à Liège entre 2012 et 2021, Léa a été plébiscité à Charleroi et Louise à Namur. A noter également la percée du prénom Giulia dans plusieurs communes du Hainaut ou la première place de Mia dans deux communes de la province de Liège (Eupen et La Calamine).

Les préférences des prénoms masculins diffèrent également en fonction des grandes villes wallonnes. Adam est le prénom le plus donné à Liège entre 2012 et 2021, Gabriel à Charleroi et Louis à Namur. Des prénoms moins classiques arrivent en tête dans certaines communes, comme Eden à Rumes (Hainaut), Timéo à Quaregnon (Hainaut), Oscar à Braives (Liège) ou Tiago à Gedinne (Namur).

Au niveau de la Région, Louis est le plus donné depuis 1995, devant Nathan et Hugo. Si le premier et le dernier ne se démodent pas (respectivement deuxième et sixième prénoms les plus donnés en 2021 dans la région wallonne), Nathan est en perte de vitesse (seulement 23e en 2021), tout comme Théo.