Le rôle indispensable d’ASBL dans la prise en charge des malades chroniques

La prise en charge pluridisciplinaire et personnalisée aux malades chroniques fait défaut en région wallonne et bruxelloise. Plusieurs ASBL, comme Alzheimer Belgique, mènent des projets afin de pallier ce manque, dénoncé par personnes touchées par la maladie et leurs aidants-proches.

Apprendre sa maladie ou celle d’un proche, est difficile. Se sentir démuni, seul, représente une double peine. Quand on est malade, ou quand on est aidant, essayer de trouver l’aide adaptée, les soins adéquats et coordonner tous ces dispositifs, peut vite devenir un enfer. Compenser le manque cruel d’informations, de structures en région wallonne et bruxelloise, prend des heures, beaucoup d’énergie et devient rapidement un gouffre financier.

Plusieurs ASBL, ou initiatives, sont nées pour pallier ce manque. Elles s’occupent de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées, de personnes âgées ou de jeunes diagnostiqués… Alzheimer Belgique accompagne 850 familles et professionnels par an via son écoute téléphonique. Elle participe, avec l’ASBL Arémis, au projet ASAPP soutenu et financé par l’INAMI, qui fait partie des 19 projets « protocole 3 » qui « aideront à finaliser le plan interfédéral Soins intégrés » d’après Franck Vandenbroucke.