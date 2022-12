«L’honneur, en Inde, est une question de vie ou de mort»

Deux jeunes filles indiennes pendues à un arbre, deux amies inséparables dans un village de l’Uttar Pradesh, en Inde. Pour comprendre comment une telle atrocité a pu se produire, l’écrivaine indienne Sonia Faleiro a interrogé plus d’une centaine de personnes et parcouru 3.000 pages de documents d’enquête, révélant une responsabilité collective et systémique dans le pire contexte de féminicide au monde.

Votre dernier roman, « The good girls. Un meurtre ordinaire », nous fait réfléchir sur les demi-vérités et les fake news. Croyez-vous toujours que l’écriture d’investigation peut apporter un changement dans la société ?